Peder ny världsetta: ”Kan nästan inte tro att det är sant!”

Sveriges Peder Fredricson poserar med flagga och medalj efter att ha tagit brons med hästen Catch Me Not under FEI EM i hoppning i Riesenbeck, Tyskland.

Peder Fredricson och All In.

– Det känns väldigt bra både för mig och för hela mitt team. Att bli etta på rankningen är något man jobbar för under så lång tid, där massor av tävlingar med många olika hästar räknas in under ett helt år. Det kräver inte bara att man har bra hästar utan man måste ha bra hästägare, bra hästskötare, ett helt team som jobbar otroligt hårt för att nå den här framgången. På det sättet är det här så mycket större än att vinna en stor klass under en helg. Jag är väldigt tacksam för allt arbete mitt team har lagt ner som gör att jag står här idag. Det här firar vi tillsammans.