Prost debuterade när IFK föll ihop mot bottenkollega: ”Det var en katastrof”

Det fanns mycket förväntan i luften tidigare bundesligaproffset Primoz Prost fick göra debut mot Önnered.

Precis som för övriga laget såg det bra ut i första halvlek för Prost, och äntligen fanns det en stabilitet i försvarsspelet som saknats tidigare under säsongen.

So far so good.