Sent mål sänkte Simrishamn: ”En jävla käftsmäll”

Ju längre halvleken led desto mer hade Hässleholm att säga till om. I 22:e minuten skulle Alen Zahirovic få till en riktig drömträff när han curlade in bollen i vänstra krysset strax utanför straffområdet.

– Vi gjorde en forcering, bytte in två spelare, och fick utdelning.

Anton Persson och Adrian Kozic kom in i andra, och efter det kändes hemmalaget klart farligare. Framför allt Kozic var pigg på sin högerkant, och 20 minuter in i andra dribblade Adrian in i straffområdet varpå en Hässleholmsspelare sparkade undan benen på honom, och domaren pekade mot straffpunkten.