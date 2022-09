Seriefinal i division 4 – då vill Sjöbo skaka liv i toppstriden: ”Hoppas kunna knappa in”

Rydsgård/Skivarp har stått för en magnifik säsong i damernas division 4. Laget är obesegrat i serien och toppar tabellen, sju poäng före tvåan Sjöbo, som visserligen spelat en match mindre.