Simrishamn på sanslöst målhumör

Kattens lek med råttan är ett bekant uttryck som passar väl in på Simrishamns 8–0-kross av Glimåkra. Efter 1–0-målet, när drygt 20 minuter spelats ramlade målen in i strid ström och med optimal utdelning hade hemmalaget fixat en tvåsiffrig seger. Glädjen blev inte direkt dämpad av nyheten om att Ystads IF bara kryssade i sin match. Serieledningen blev därigenom sex pinnar ner till just YIF.