Sjöbo IF på fallrepet – osannolikt slut mot Bromölla

Sjöbo IF har det inte lätt i bottenstriden av division 4 just nu. I helgen åkte laget på sin fjärde raka förlust och sättet den tillkom på var mer eller mindre overkligt. Sjöbo hade med sig 2–1 in i den sista ordinarie minuten men förlorade ändå med 3–2.