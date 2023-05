Matchhjälten Johnsson: "Kan gå hela vägen"

"Jätteskönt"

Så, när blott 15 sekunder återstod av andra perioden spräckte till sist Jonathan Johnsson nollan. Efter en tilltrasslad situation framför kassen studsade pucken lite turligt fram till Johnsson som med en backhand kunde skyffla in den vid bortre stolpen.

– (Oscar) Möller vinner loss pucken efter en tekning, får upp den till (Jonathan) Pudas och jag försöker ta mig in på kassen och han får in pucken… sen studsar den där och jag lyckas få träff på den, lite tur, det var lite kaos där framför mål, men den gick in, sade Jonathan Johnsson om sitt fjärde slutspelsmål.