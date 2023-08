Spjutstorp klart för YA-cupfinal efter knapp seger mot Sjöbo

Det blir det regerande mästarlaget Spjutstorps IF som ställs mot Hammenhögs IF i finalen av YA-cupen för damer senare i augusti. Spjutstorp gick segrande ur striden i måndagskvällens av höstliknande väder inramade tillställning mot Sjöbo IF med 1–0 (1–0).