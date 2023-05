Storklubbarnas tuffa start: Noll poäng och kris

Problem på och utanför planen

AIK har inför säsongen tagit in Andreas Brännström som ny tränare. För tillfället har klubben ingen sportchef då vd:n Manuel Lindberg har tagit tjänstledigt.

Uträknade från SM-guldet

– Om man inte vinner första matchen så är man statistiskt sett redan uträknade från att ta SM-guld. Det var länge sedan ett lag som förlorade första matchen sedan vann SM-guld. Men för de här två lagen var det väl aldrig realistiskt att förvänta sig SM-guld den här säsongen utan det är helt andra tabellplaceringar man ska sikta in sig på, säger Emelie Ölander.

Fakta: Krisen i AIK och IFK Göteborg

+ AIK

Efter två omgångar ligger AIK sist i allsvenskan på noll poäng och 1–5 i målskillnad. Det är den sämsta säsonginledningen för klubben på 44 år.

Det är även turbulent utanför planen. I november förra året fick sportchefen Henrik Jurelius sparken och då tog vd:n Manuel Lindberg över som tillförordnad sportchef, samtidigt som han hade kvar sina tidigare arbetsuppgifter som vd.

Men så sent som i början av april meddelade AIK att Lindberg tagit tjänstledigt fram till och med 20 april till följd av hög arbetsbelastning. Under tiden har Fredrik Söderberg, som var tillförordnad vd under början av förra året, tagit över Lindbergs arbetsuppgifter.

Förra året slutade AIK på en femteplats i allsvenskan. Senaste SM-guldet kom 2018.

+ IFK Göteborg

Efter två omgångar ligger IFK Göteborg näst sist på noll poäng och 0–3 i målskillnad.

Bara några veckor innan den allsvenska premiären kom beskedet att tränaren Mikael Stahre fått sparken. Tills vidare leds laget av tillfälliga tränarduon Alexander Tengryd och William Lundin.

Sedan 2020 har klubben gjort sig av med tre tränare: Poya Asbaghi, Roland Nilsson och Mikael Stahre.

Förutom tränarkaoset saknar klubben en sportchef och stort ansvar vilar på klubbdirektören Håkan Mild.

Förra året slutade Göteborg på en åttondeplats. Allsvenskan har man inte vunnit sedan 2007.