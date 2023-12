TIF presenterade nyförvärv inför årets sista match: ”Han var högt upp på listan”

Tomelilla IF vill uppenbarligen inte att fotbollsåret 2023 ska ta slut. Under lördagen lyckades man trycka in en sista match när man mötte kommande seriekonkurrenten Linero IF i en träningsmatch.

Inför matchen hade TIF presenterat Hannes Andersson från Öja som nyförvärv. Hannes spelade från start när Tomelilla föll med 1-0.