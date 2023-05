Tuff start för Lampard – ny förlust för Chelsea

Tappade ledningen

För Frank Lampard & Co handlar det om att repa mod snabbt, då Champions League-returen mot Real Madrid väntar på tisdag.

Om Nottingham eller Leicester tar poäng mot Manchester United på söndagen respektive Manchester City senare i kväll – då är Everton under tabellens nedflyttningsstreck.

Ouattara sänkte Tottenham

Gästernas Dango Ouattara prickade in segermålet, 3–2, sent på tilläggstid.

Dessförinnan hade Tottenhams inhoppare Arnaut Danjuma tryckt in 2–2-målet via försvararen Jack Stephens och Richarlison – som innan Danjumas mål fick ett mål bortdömt – var sedan ytterst nära att nicka in ytterligare ett hemmamål.