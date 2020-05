Udda publiklösningen: Bilder på supportrar

Foto: Lee Jin-man

Foto: Lee Jin-man

Foto: Lee Jin-man

Inget spottande, ingen publik.

Eller jo förresten, "publik" i form av bilder på supportrar på läktaren.

Sporten har återvänt i Sydkorea.

Först ut är basebolligan, som inledde säsongen på tisdagen. Men det var inte inför storpublik, som det brukar heta. I stället hade man satt upp skynken med bilder på fans, med munskydd, längs med hela läktarna.

Och fler sporter är på väg att dra igång efter att coronapandemin försatt allt i pausläge. På fredag ska högstaligan i fotboll för herrar starta, och i nästa vecka planeras en inhemsk tävling på damernas LPGA-tour i golf, med flera av världens främsta golfspelare som är sydkoreaner.

Förbjudet att spotta

Förutom att hålla publik borta från basebollarenorna genomförs strikta hälsokontroller. Spelarna får sin temperatur kontrollerad två gånger före match och de ska bära munskydd överallt utom på planen och bänken. De har dessutom blivit ombedda att inte skaka hand eller göra high five – och att spotta är förbjudet.

Sydkorea är ett av de första länderna där idrotten återvänder vilket har väckt internationellt intresse. Tv-bolaget ESPN kommer att visa sex sydkoreanska matcher i veckan för de amerikanska basebollfansen som saknar lajvsport – och tio utländska bolag ska ha säkrat rättigheterna för att sända fotbollsmatcherna.

254 dödsfall

Sydkorea hade tidigt ett svårt utbrott av coronaviruset men landet verkar också tidigt ha fått kontroll över det tack vare sin taktik att "spåra, testa och behandla".

Landet rapporterar nu endast in ett fåtal nya fall av det nya coronaviruset per dag, exempelvis inkom tre nya fall under tisdagen. Totalt har 10 804 personer insjuknat i covid-19 och 254 har avlidit till följd av sjukdomen i landet, enligt Johns Hopkins-universitetet.