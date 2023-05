Rosén sköt Växjö till SHL-final

Vinna eller försvinna

Lagkaptenen var på plats i Scandinavium men valde att, nervös och spänd, följa matchen via en tv i stället för på läktaren.

Först strax efter en Växjöutvisning med några minuter kvar av den andra perioden bröts dödläget. Frölunda lyckades hålla pucken under kontroll i Växjös zon, varpå Filip Johansson slog en genomskärande passning som gav Max Friberg öppet mål.

– Jättefin passning, verkligen. Att kunna lura målvakten med skott hela vägen och sedan vika över den i sista sekunden. Jag var glad att han såg mig, säger Max Friberg till C More.

Vände matchen

– Det är en fantastisk passning av "Jocke", sedan är det bara att raka in den, säger Ågren till C More.