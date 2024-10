YIF:s Europaresa tar fart – här är motståndarna

CSM Constanta

Ystads IF börjar sitt gruppspelsäventyr borta mot CSM Constanta från Rumänien. Det är en klubb med gott om erfarenhet från cupspel i Europa. Så sent som förra säsongen så gick laget vidare från gruppspelet som etta efter att ha kommit före ett erkänt starkt lag som Sporting CP från Portugal. Det kan tilläggas att Constanta kvalade in till gruppspelet genom att besegra spanska Granollers.