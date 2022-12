YIF U gick på pumpen mot Kroppskultur - föll med tolv bollar

Kroppskultur har varit en mardrömsmotståndare för Ystads IF denna helgen. Under lördagen vann "Kropps" mot YIF damer, och under söndagen fick YIF U storstryk. Trots en jämn första halvlek blev det förlust med 38-26.