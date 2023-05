Ystads IF besegrade H65 Gordies i division 2 Direkt off syd dam

Ystads IF vann totalt mot H65 Gordies i division 2 Direkt off syd dam i handboll. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 33-24 till Ystads IF, vilket betyder att Ystads IF står som segrare med totala resultatet 53-42.