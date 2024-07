Ystads IF tvingas till kval till European League – kan ställas mot IFK Kristianstad

Under tisdagen kom beskedet att Ystads IF måste kvala in till European League, och nästa vecka lottas det vilket lag YIF får möta.

YIF kommer att slippa storlag som Melsungen, Bjerringbro-Silkeborg och Gummersbach.