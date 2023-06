Loppisbesök hör sommaren till, och den som vill ge sig ut på fyndjakt kan få sitt lystmäte i helgen. På lördag den 1 juli har Brösarps IF sin återkommande loppis på idrottsplatsen. Försäljningen börjar klockan 11, men nällade får komma in på området redan 10.30. Inträdet är 20 kronor och det är fri parkering. Det är kontant betalning eller swish som gäller, vid swishbetalning under 100 kronor tillkommer en avgift på fem kronor.