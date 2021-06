Inbrott: Bröt sig in i garage – stal fyra fordon och en svets

Det var under lördagsförmiddagen som polisen fick in ett larm om ett inbrott i Tomelilla. Någon ska ha brutit sig in i ett flerfamiljsgarage på Smalgatan och stulit en fyrhjuling, en motorcykel, två mopeder och en svets.