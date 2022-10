Det vankas skollov och för årstiden ovanligt milt väder. Därför har Dressin på Österlen bestämt sig för att hålla öppet från och med helgen den 29 oktober och över hela höstlovet. Sedan ett par år tillbaka har Dressin på Österlen utökat säsongen genom att hålla öppet även på helger under höst och vinter. Under höstlovet finns dressincyklarna tillgängliga än mer än så. Under veckan blir det en tur om dagen mellan klockan 11 och 15.