Parrådgivning via room service är en ny tjänst som Countryside Hotels har tagit fram. På hotellrummet kan par få hjälp att lösa knutar och stärka relationen genom en app, där man via videolänk får en 30-minuters session med en samtalsterapeut.

Tjänsten lanseras just nu på flera hotell runt om i Sverige, där Brösarps Gästgifveri & Spa är en av pionjärerna.

Hotellkedjan säger att det finns många par som har det knaggligt i vardagen, och att det därför är vanligt att man vill komma bort och tar in på hotell. ”Det har ofta en mycket välgörande effekt, men ibland kan konflikter också blossa upp när man får mer tid för varandra under en helg” skriver hotellkedjan via ett pressmeddelande.