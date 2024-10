Stor jackpott vid bingo i Folkets Park

Den 16 oktober, klockan 18.30, bjuder Spjutstorps IF och Tomelilla motorklubb på nytt in till bingokväll på Intim i Folkets Park. Jackpotten är uppe i 28 000 kronor och om den inte går ut på 46 drag under kvällen utlovar arrangörerna att i varje fall spela ut 10 000 kronor, att jämföra med normala 2 000 kronor.