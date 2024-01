Tog sig in i fastighet och bröt upp hänglås till förråd

Boende i en bostadsrättsförening i centrala Tomelilla blev natten till fredag i förra vecka utsatta för inbrott. Enligt ett flertal inlämnade anmälningar till polisen handlar det om att någon eller några okända under natten bröt sig in i byggnaden via en ytterdörr, för att därefter bryta upp hänglås till förråden. Det framgår inte av anmälningarna om något blev stulet i samband med händelsen.