Gästkrönika

Albin Hane: Fem musikaliska höjdpunkter från 2020

After Hours - The Weeknd

Women in Music pt. III - HAIM

Systrarna i HAIM fick en fråga av en manlig reporter en gång; ”Do you make the same faces in bed?”. Resultatet av aggressionen blev ”Man From The Magazine”, ett stort finger mot sexismen de får möta varje dag i branschen. ”Women in Music pt. III” bygger vidare på ilskan men utforskar även andra musikaliska plan.