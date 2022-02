Var ingen främling på alla hjärtans dag.

När hon ställde den ännu en gång svarade jag bestämt nej, som att frågan var en förolämpning, som att faktumet att hon frågade just mig var ett tecken på det jag innerst inne fruktar: att folk skulle fatta vad jag är. Att jag är bisexuell. Att jag gillar både killar och tjejer. Tanken skrämmer livet ur mig.

Min småstadshjärna hängde därmed inte med. Och när jag berättade för dem vad jag berättar för er nu, stirrade de på mig och undrade varför jag inte bara sagt något? Jag svarade att där jag kommer ifrån pratar man inte om sådant här. Det finns liksom inte. Man sopar det under mattan. Lägger locket på.

Jag funderade på det senare. På vad det är som gör att småstaden, med all sin respekt, gemenskap och solidaritet, där alla verkar känna alla, inte har utrymme för folk som inte faller in under samhällets stereotypiska ramar. Men att storstaden, där gemenskap och intimitet på grund av storleken är mindre, är mer accepterande av det som är främmande.