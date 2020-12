Att handla cirkulärt, den nya trenden

Allt fler handlar second hand, framförallt syns en trend bland ungdomar. Gamla kläder och prylar är det nya nya.

Länge har det varit trendigt för influensers att skapa sina egna klädkollektioner med företag som NA-KD och Nelly, en icke hållbar trend som nu börjat vända. Istället har några få influensers börjat samarbeta med second hand-företag och skapat mer hållbara kläder.

Ett exempel på detta är Philippa Parnevik som blev känd från tv-serien med samma titel som familjens efternamn. Philippa studerar ”fashion sustainability” (hållbarhet inom mode) på Fashion Institute of Technology i New York och har precis släppt en klädkollektion med second hand-appen Plick.