Domstol avslår överklagande från S och C: Kom in för sent

Socialnämnden sade nej till förslaget från S och C om att se över arbetsmiljön och schemat inom äldreomsorgen och LSS. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som nu avvisar begäran. Anledningen: Överklagandet kom in för sent.

Ystad • 18 augusti 2021 09:45

Foto: HENRIK MONTGOMERY