Efter digitala satsningen – så ska Ystads skolor hantera AI

För en tid sedan kom Folkhälsomyndigheten med nya direktiv om rekommenderad skärmtid för barn och unga. Barn under två år ska helst inte alls använda skärm, två–fem år max i en timme om dagen, sex–tolv år max två timmar och ungdomar upp till 18 år inte mer än tre timmar per dygn.

Under hela den digitala utvecklingen i skolan har förvaltningen använt en bild för att tydliggöra uppdraget. Det är bilden av en vacker skånska allé, där vägen är läroplanen och målet är elevens lärande. För att nå fram behövs en förare, som i det här fallet är pedagogiken. Drivmedlet utgörs av lusten, medan tekniken är smörjmedlet.

– Under fem år har införandet utretts, förberetts – och skjutits upp. Ystad är väl framme, men ärligt talat har jag svårt att se att Skolverket ror det i land, säger Stefan Ahlbäck.

Nästa stora utmaning blir att genomföra de nationella proven digitalt. Saken har utretts och förberetts under fem år och Ystads kommun ligger långt framme. ”Men jag tror det blir svårt”, säger Stefan Ahlbäck.

Han tror det blir svårt när ett par hundratusen niondeklassare samtidigt ska logga in på samma plattform. Allt måste dessutom gå i takt så att ingen elev kan gå in i förväg och se uppgifterna, eller gå ut och googla svar och gå tillbaka in.