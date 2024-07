Hyresvärd vill ha hjälp med aggressiv hyresgäst: ”Fördärvar min fastighet”

Under lång tid har hyresvärden försökt få tillträde till huset han äger. Hyresgästen har dock vägrat släppa in honom. Nu har han vänt sig till Kronofogden i hopp om hjälp med att komma in i huset.