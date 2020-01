Man misshandlad och rånad i sin bostad

Foto: Johan Nilsson/Sydöstran

En man utsattes för ett brutalt rån i sin bostad i Sövestadsbygden på onsdagskvällen.

Det var vid halv åtta-tiden som larmet kom att mannen överfallits i sin bostad. Gärningsmännen misshandlade och rånade offret innan de flydde från platsen.

Ett stort polisuppbåd och ambulans skickades till platsen. Den överfallne mannen undersöktes av ambulanspersonal på plats och behövde inte följa med ambulansen.

Polisen eftersöker rånarna bland annat med hjälp av helikopter. Man har spärrat av brottsplatsen och inväntade vid 21.45-tiden tekniker för en brottsplatsundersökning. Enligt polisens uppgifter rör det sig om en avsides belägen gård.

Polisen undersöker eventuella kopplingar till de rån och rånförsök som flera ensligt belägna gårdar har utsatts för de senaste dagarna.

– Vi har flera vittnesuppgifter som vi jobbar vidare på, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.

Polisen gick tidigare under onsdagen ut med en varning till folk som bor på avsides belägna gårdar. Mönstret polisen ser är att förövarna kommer med bil och kör in på gårdsplanen. Personerna är aggressiva och envetna och vill komma in i bostaden.