Hanna Stockzell har valt att framföra sin egen låt ”Luciasång”. Sångerskan har en lång musikalisk karriär bakom sig. Under 00-talet var hon med i pop-gruppen Smile.dk som gjorde sig ett namn inom genren bubbelgumdance och eurodance. Hon har därefter tillsammans med sin man Dick Örnå skrivit, spelat in och producerat över 500 låtar till dans- och träningskonceptet för barn” Born to move” som Anna Runståhl började att utveckla i Ystad.