Foto: Bosse Nilsson

Det var stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund på måndagskvällen. Detta på grund av obehöriga i spåret.

Stoppet började klockan 20.35 och berodde på att obehöriga befunnit sig i spåret mellan Åkarp och Burlöv.

Strax före klockan 21 meddelade man att trafiken åter flyter normalt. Vissa tåg ställs in eller kan vara försenade på grund av händelsen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Kristianstad C, Malmö C, Trelleborg, Burlöv, Dösjebro, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Häljarp, Kävlinge, Landskrona, Lund C, Rydebäck, Svågertorp / Malmö Syd, Triangeln, Västra Ingelstad, Åkarp, Östra Grevie, Helsingborg C, Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla.