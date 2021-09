Så hjälper du någon med självmordstankar

Att fånga en persons behov eller längtan kan vara ett sätt att motivera till förändring. Vad längtar du efter mest av allt? Vad behöver du just nu? Hur skulle du vilja ha det? Det är viktigt för dig med… Vad skulle du kunna göra för att må bättre?

Tankar på självmord återkommer ofta och när de gör det är det viktigt att personen vågar be om hjälp och berättar för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå – förmedla hopp och att hjälp finns att få.