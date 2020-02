Sönderblåsta järnvägsbommar sinkar tågtrafiken

Nattens stormbyar blåste sönder bommarna över järnvägen på Hamngatan i Ystad. Bommarna lagas nu, men trafiken drabbas av förseningar fram till lunchtid i dag.

De kraftiga vindarna ställde till det för tågtrafiken i natt.

– Sent i går kväll hade vi problem med nedfallna träd i närheten av Köpingebro. Därför ställdes all trafik in dygnet ut, berättar Pernilla Lyberg, informatör på Skånetrafiken.

Vinden var så kraftig att bommarna över Hamngatan också blåste sönder. Tågen kan passera, men långsammare än normalt.

– Personal är på plats för att laga bommarna, och tågen måste passera med begränsad hastighet. Detta får konsekvenser för trafiken på hela sträckan från Malmö till Ystad, säger Pernilla Lyberg.

Under morgontimmarna stod tåget stilla i Skurup.

– Vi räknar med att problemet ska vara löst klockan 12 i dag.