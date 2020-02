Skåne-Tranås: 60 Volvobilar med unika historier

Foto: Johan Bentzel

Om ändå de 60 Volvobilar som trängs på Joneborgs gård utanför Skåne Tranås kunde tala! Då skulle de berätta vilda skrönor om maffiabossar, östtyska kommunisthöjdare, misslyckade golfbilsexperiment, galenskapare, heta resor längs Route 66 samt ren och skär bilkärlek. Motor YA lät ägaren Johan Rudbäck berätta i stället.

I Johan Rudbäcks samlingar på Joneborg bil & leksaksmuseum, som han gärna visar på förfrågan, finns allt från Brioleksaker och gamla radioapparater till en nästintill fullskalig lanthandel. Men framför allt har han samlat på sig Volvobilar och Volvotillbehör.

Volvosamlingen har byggts upp under 30 års tid och består av ett 60-tal bilar, varav ett 40-tal i nyskick. För att Johan Rudbäck ska bli intresserad ska bilen antingen vara en lågmilare, det vill säga ha gått max 5 000 mil, eller bära på en intressant historia.

Här berättar han om några av sina mest spännande och udda objekt:

Foto: Johan Bentzel

– 1972 köpte Volvo in sig i den nederländska DAF-fabriken. Efter ett par år ansåg de att kvaliteten hade blivit tillräckligt hög för att döpa om bilmodellen DAF-66 till Volvo 66.

– Just den här är inte så jättevacker, men köpte Volvo in ”Rut” 1992 för att fira 66-årsminnet av Route 66. De tog över ”Rut” till USA, åkte 400 mil i 50 graders värme och skrev ett reportage om det i tidningen Ratten.

– När jag drev företag i Göteborg var jag granne med en företagare som sålde truckdäck till Volvo. Där fick han syn på bilen och tjatade till sig att få köpa den. Hans hustru körde med den i ett par år och sedan frågade han om jag ville köpa den. Det ville jag verkligen inte – tills han berättade historien om den. Då blev den lite roligare.

– Det är den enda Volvo 66 som har varit i USA. Varför man tog tillbaka den till Sverige begriper jag inte.

– På 70-talet fick italienska Bertone tillverka Volvo 262C. Sedan fick de även göra Volvo 780 på 80-talet. Då gjordes tre udda exemplar till ledningen, däribland en röd med röd inredning till Pehr G. Gyllenhammar. Han hade alltid en geléhallonpåse i handskfacket, och när den var inne på service vågade ingen ta ur påsen, för de tänkte att han nog hade räknat hallonen noggrant. Om han verkligen hade gjort det låter jag vara osagt.

– Det gjordes även en vit 780 med röd inredning till Hans Gustavsson samt den som jag har här, med grå kaross och inredning, till Ernst Knappe, som hade blivit headhuntad till företagsledningen från Volvo Penta.

– Mats Högblom, som var kapten på en av de stora containerbåtarna i Göteborg, blev så förtjust i bilen att han höll koll på den. När Knappe dog köpte han den av änkan i november 1998. Senare fick jag ta över den. Det är det enda exemplaret med den här färgen. Det är också det enda med en kudde. En sådan fick inte ens Gyllenhammar!

– 2013 skulle man lägga ner Volvofabriken i Uddevalla. Då dök det upp en norrman som gick in till Volvohandlaren Jensen & Scheele i Halden och frågade om han fick köpa den sista C70 som tillverkades. Nej, fick han till svar, de sista exemplaren går alltid till Volvomuseet.

– Då ville han i stället ha ett exemplar i en egen färg. Han hade en orange 1800ES och ville ha en C70 i samma kulör. Fabrikschefen tyckte att det var en kul grej. Min teori är att de struntade i kostnaden och bara passade på att göra något roligt innan fabriken ändå skulle läggas ner.

– Norrmannen beställde ytterligare en bil, i den ljusblå kulören baby blue, baserad på de färger som fanns i början av 70-talet. Det gjordes även en gul, som beställdes av Jensen & Scheele själva.

– Men när beställaren skulle betala sina två bilar var det inte lika roligt längre. Han ville inte betala. Bara den jag har här kostade 920 000 norska kronor i nypris, motsvarande 1,2 miljoner svenska. Till slut fick han foten och Jensen & Scheele behöll alla tre bilarna själva. 2014 fick de sålt den här till en kille i Trondheim, som körde med den till Österrike och några kortare sträckor till innan han bytte in den.

– 2015 fick jag syn på den i en annons och erbjöd mig att köpa den, om de satte in den orange originalinredningen, för när den hade sålts hade de satt in grå säten i stället. De hittade inredningen i källaren och satte in den. Bilen har i dag gått 1 600 mil.

– Norrmannen hade även hyrt in ett filmteam för att följa bilbygget. De hade förstås inte heller fått betalt. En dag ringde chefen på Volvomuseet och undrade om jag ville vara med och lösa ut de här filmerna. Då fick jag två versioner, en där norrmannen själv är med och en där han är bortplockad.

– Det här är Mackenbilen, ”den blåe 240:n”. I Galenskaparnas och After Shaves tv-serie fanns det ingen sådan bil. Där pratade de ju bara om den. Men när de skulle sätta upp en scenversion på Lorensbergsteatern i Göteborg fick de låna den här av Volvo. Vid varje föreställning stod den utanför teatern.

– Kulturtuben, Galenskaparnas bolag, skulle göra en välgörenhetsgala till vilken de auktionerade ut ett antal saker, då fick de lov av Volvo att auktionera ut bilen till förmån för World Childhood Foundation. Då ropade jag in den. Nycklarna skulle jag få på scen på den 100:e föreställningen. Jag sade till dem att jag ville få den signerad och de skrev sina autografer inuti bakluckan. Jag köpte också en massa andra grejor, bland annat kläderna från rollfiguren som sjöng ”Man ska ha husvagn” och fyra målningar som de själva hade gjort.

– Den fjärde tavlan låg i en hemlig väska, men den bjöd jag inte på, för då skulle man gå upp på scenen och ta emot den. Eftersom bilen var sista utrop och jag inte visste vem som satt i församlingen vågade jag inte gå upp. Men efteråt tog jag kontakt med kvinnan som köpt väskan och undrade om jag fick köpa den. Hon ville inte ha några pengar, utan ville bara att jag skulle skicka samma summa som för de andra tavlorna till Kulturtuben, så att de kunde gå till välgörenhetsgalan.

– När jag köpte Mackenbilen skrev Expressen en helsida om det. Efter det ringde Pelle Viklund från Vintrosa, vars fru hade läst reportaget och sagt till honom att höra av sig till mig. Han berättade att han hade en förseriebil, en Volvo 142 med chassinummer T4, som hade stått 30 år i hans garage och undrade om jag var intresserad av att köpa den. Det var jag.

– När jag kom för att hämta den, tog han med mig på en runda bland gårdarna för att titta på andra bilar, allt från Buickar till Cadillacar. Men så kom vi till Karlskoga och då sade han: ”Här bor en man som har en gammal Volvo som han nog kan sälja!”

– Det visade sig vara en PV51 från 1937, som Bernt Jakobsson hade köpt redan i 20-årsåldern och sedan totalrenoverat i omkring 35 års tid. Först 2002 hade han fått in den i registret, för då var den äntligen färdig. Sedan hade han kört 125 mil med den fram till 2015, då jag köpte den.

– Många hade jagat honom genom åren för att få köpa den, men Bernt fastnade för mitt museum och kände att den kom i goda händer. Den var ju hans ögonsten. Han och jag har fortfarande nära kontakt. Så fort jag har varit någonstans med bilen skickar jag uppgifter till honom. Han har en hel pärm som han stoppar in de olika sakerna i.

– Före den här modellen fanns Volvo Carioca, som gjordes i 500 exemplar och var riktigt dyr. Den kostade 8 300 kronor. PV51 gick på 5 800 kronor och var en billighetsvariant, medan PV52 var en lyxmodell! Då fick man två torkare, i stället för en, och två solskydd.

Foto: Johan Bentzel

– Den här bygger på en Volvo C70 och är gjord av en kinesisk batteritillverkare. Jag fick syn på en bild där den stod på en golfbana och ringde till Volvo för att få veta mer, men där var det ingen som visste var det var för något.

– Till slut lyckades vi hitta en kille i Stockholm som var involverad i projektet. Tydligen fanns det finansiärer i Saudiarabien. De hade hunnit göra en förserie på fem eller sex exemplar, som användes på Volvos golfturneringar. Jag har en bild på en man som har fått en i pris efter att ha gjort en hole-in-one.

– När jag sade att jag ville ha en, fick jag först veta att det inte gick. ”Men det går ju båtar från Kina”, svarade jag, ”så beställ en”. Meningen var att jag skulle få ett numrerat exemplar, som visade att det var det första som serietillverkats. Så blev det inte, men bilen dök i alla fall upp efter ett halvår och är faktiskt den enda i sitt slag som är serieproducerad. Hur många från förserien som fortfarande finns kvar vet jag inte.

– Projektet gick inte så bra, så det har lagts ner. Modellen var tänkt som en golfbil, men de gjorde nog bort sig där. Det hade nog gått bättre om bilen hade lanserats som en eventbil eller som ett fordon som man kan köra runt med på campingar och liknande.

– Den här har gått 5 200 mil och är en Volvo 164 från 1969, vilket var det första året för den här bilmodellen. Det var också det enda året man hade ulltyg invändigt, för det brändes sönder av solen. Denna har främst stått inomhus, så här finns ulltyget kvar.

– När den förste ägaren till det här exemplaret skulle låna pengar till sitt bilköp, blev bankdirektören väldigt förtjust i bilen och ville egentligen köpa en själv. Tyvärr hade han inte råd, men han bad kunden att höra av sig den dag han tänkte sälja bilen.

– 1986, när han sedan länge hade slutat på banken i Valdemarsvik och flyttat till Grästorp, hörde kunden plötsligt av sig och sade att han skulle sälja sin bil. Det var ju fantastiskt att kunden kom ihåg den gamle bankdirektörens önskemål och dessutom letade upp honom så många år senare. Han köpte den och 20 år senare köpte jag den av hans änka.

Det här är en 240-modell som specialbyggdes i tusen exemplar på Kalmarverken 1977 enbart för den östtyska marknaden. Man var tvungen att bo i Östberlin för att få lov att köpa den. Dessutom såldes den bara under en månad till personer som tidigare ägt en Wartburg eller en Trabant i minst ett år. Grundtanken var att förbättra gatubilden.

– Den ser ut som en vanlig 244 men med en 264-front för att se lite finare ut och efterlikna de 264 TE som Honecker och de andra potentaterna använde. Den kostade 42 600 DDR-mark och var den dyraste bilen som sålts i Östberlin. Enbart höga partigubbar och hantverkare med tillstånd att driva egna företag hade råd med den.

– Tidningen Klassiker hade en gång ett reportage om modellen, där en av de intervjuade berättade att hans pappa, som var egenföretagare, hade köpt en sådan här bil och blivit hämtad av Stasi redan samma kväll. Han fick visserligen komma hem sedan, men de var efter alla privata ägare och kollade upp dem noggrant. Bilarna fick registreringsnumret IBM, vilket i folkmun blev ”Ich bin Millionär” (jag är miljonär).

– Just den här bilen hamnade så småningom i Holland. När jag köpte den var den inte inregistrerad i Sverige, utan det gjorde jag först i år.

– Det här är en av de Volvo 262C-bilar som italienska Bertone gjorde, men det roliga med just det här exemplaret är att den första ägaren var den amerikanska maffiabossen John Gotti Gambino. FBI beslagtog den i samband med att han sattes i fängelse i början av 1990-talet, han dog efter några år i fängelset.

– Bilen köptes loss av en holländare tio år senare, som körde den i några år innan han sålde den vidare till Tyskland. Därefter hamnade den i Holland igen. Det var där jag köpte den för ett antal år sedan.

– På Youtube finns det en holländsk film som berättar om bilens historia. John Travolta har också spelat in en film där han spelar just John Gotti. Men jag har inte lyckats hitta ett enda foto med John Gotti tillsammans med bilen. Då skulle värdet stiga med en miljon! Så var det med David Bowie. Han hade också en sådan här bil och den gick för 1,7 miljoner kronor, bara för att det fanns en bild där han stod bredvid.