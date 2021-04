Ann Thorstensson: Vad är det för ”makt” Birte Sandberg eftersträvar?

I torsdagens YA (1 april) hade Birte Sandberg (C) en insändare med rubriken "Bättre vård med bättre ledarskap".

So far so good men när hon pratar om att överföra makt till enskilda arbetsplatser blir jag fundersam. Makt är ett värdeladdat ord som förknippas med auktoritet och maktmissbruk samt förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd.