Låt oss se tillbaka en tid, på 1700-talet var det den franska revolutionen som satte agendan för demokrati hela Europa, men de demokratiska idéerna fick aldrig fäste i Ryssland utan där gällde ”den starkes rätt” och så än i denna dag. Det leder till att Ryssland styrs diktatoriskt med storhetsdrömmar som gränsar till storhetsvansinne. Nu har man lagt Ukraina under sig, nu gäller det nästa land där det finns ryssar. Landet måste integreras i Ryssland för att ryssarna i det aktuella landet inte ska särbehandlas negativt. Belarus är redan avklarat. Närmast står Lettland med drygt 20% ryssar. De två närliggande länderna Estland och Litauen med dryg 2% ryssar kan vänta.

Nästa steg är att spärra alla Nato-aktivitet via sjövägen. Det är nu det stora åtgärderna som Ryssland måste sätta in. För att Nato-baserade krigsfartyg ska komma in i Östersjön och undsätta Lettland måste man passera Öresund och/eller Stora Bält. Det gäller att blockera dess farleder. Och det gör man med trupp på land, på båda sidor av farleden. Om vi enbart ser på Öresund, den svenska sidan, så måste Ryssland landsätta trupper längs hela Skånes sydkust för att sedan gå upp mot Öresunds stränder. För att förbereda dessa trupper kan man med Iskander-robotar avfyrande från Kalingrad ha rensat allt försvar som finns i sydskåne. Fråga är hur mycket vi kan försvara oss med Patriot-robotar och hur mycket de USA-trupper baserade i Skåne kan hjälpa till.