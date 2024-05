Insändare

Gudrun Schyman: Borgerliga i Ystad borde gilla halverade jordbrukssubventioner och satsning på AI och ny teknik

Hälften av Sveriges befolkning tycker inte att de politiska partierna gör nog för att stävja klimatkrisen, vilket tyder på ett demokratiskt underskott där politikernas insatser inte motsvarar folkets förväntningar.

Klimatalliansen tar sig an denna utmaning med strikt fokus på klimatfrågor, utan ideologisk fastlåsning i den föråldrade vänster-högerskalan.

Vår EU-skatterelaterade politik bör vara av särskilt intresse för borgerliga väljare, givet de irrationella utgiftsmönstren som nu råder.

Enligt en färsk studie publicerad i Nature, går hela 82 procent av EU:s jordbruksstöd till produktion av animalier. Denna sektor är ansvarig för 84 procent av växthusgasutsläppen från unionens matproduktion. Detta är inte bara en ekologisk katastrof utan även ett ekonomiskt vansinne, då jordbruksstöden upptar 31 procent av EU:s totala budget.

Klimatalliansen vill stoppa detta enorma skatteslöseri som allvarligt skadar klimatet genom att halvera EU:s jordbruksstöd och avlägsna subventioner för köttproduktion. Det skapar förutsättningar för ett rationellt och klimatsmart jordbruk. Detta är en politik som borde passa borgerliga väljare i Umeå som värderar både ekonomisk ansvarsfullhet och vetenskaplig miljöpolitik.

Ny teknologi är avgörande i vårt arbete för att rädda klimatet. Klimatalliansen tar initiativet att satsa på ny teknik genom att implementera ett målinriktat policyramverk inom EU.

Vårt fokus ligger på tekniker som AI, nanoteknik, bioteknik och kognitiv teknologi, vilket kommer att skapa hållbara lösningar för att effektivt bemöta klimatkrisen och andra mänskliga behov.

Genom en politik som fokuserar på konkreta lösningar för klimatet, med slopade köttsubventioner och satsning på ny teknik, är vi ett seriöst alternativ för alla väljare som kräver handling snarare än ideologiskt käbbel.

Klimatalliansen tror på vetenskapen och människors förmåga att förändra världen. Vi är övertygade om att vi kan vända klimatkrisen innan det är för sent.

Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen

