Hans Ramel: Värna den skånska livsmedelsproduktionen

En hel bransch där marginalerna under de senaste decennierna redan varit låga. I jakten på lågpris pressas nu världsmarknadspriserna på exempelvis spannmål och mjölk nu neråt, vilket gör att marginalerna för bönderna minskar.

Även om många funderar på att matpriserna stigit så lägger svenska konsumenter fortfarande historiskt lite av sina totala utgifter på mat. Under de senaste åren har konsumenten lagt ungefär 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder arbetat och investerat för att skapa livsmedelsvärden som är unika i världen.