Ingemar Hansson (V): Kontroversiell vetenskapsman på YA:s ledarsida

Men några av hans grundteser är att förändringarna inte är så farliga, i viss utsträckning direkt positiva, att vi kommer att ödelägga världsekonomin om vi genomför kraftfulla och kostsamma åtgärder samt att, i konsekvens med ovanstående, de han betecknar ’klimatalarmister’ har fel. ”Ta det lugnt, sitt still i båten, det löser sig” vore en kortenkel sammanfattning av Lomborgs teser.

I YA:s ledare kom dessutom märkliga påståenden i dagen, vilka jag måste ifrågasätta, till exempel: Upphettningen av klotet är enligt Lomborg inget problem, eftersom fler människor dör av köld än av värme. I bl a Grekland öppnades i somras under den värsta värmeböljan luftkonditionerade rum för fattiga, för att de inte skulle ligga och dö på gatorna. I många heta länder finns inte den möjligheten p g a resursbrist. Den torka som blir effekten av den höga temperaturen leder till svåröverskådliga följder med akut hungersnöd och brist på dricksvatten som några av de värsta. Lomborgs påstående att upphettningen inte skulle vara något större problem är ytterligt cyniskt och direkt felaktigt.

Lomborgs senaste bok som nämns i YA, ”False Alarm: How …” rescenserades av Joseph E. Stiglitz i The New York Times (27/7 - 20) och sågades fullständigt. Recensionen avslutades med: ”Boken handlar formellt om luftföroreningar. Men den handlar egentligen om att förorena människors tankar och sinnen”.