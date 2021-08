Jan Rejdnell (L): Billiga politiska poäng för att dölja dålig argumentation

Under pandemin har vi haft och har alltjämt digitala sammanträden. Alla ledamöter och ersättare i nämnden (24 stycken) syns inte i bild samtidigt utan endast de som talar i realtid. Det är omöjligt att se vad alla gör som inte är i bild. Billiga politiska poäng för att skydda dålig argumentation.

I sin insändare namnger han den som han tycker ska var rektor för Campus trots att politiken inte har med det att göra. Det är upp till förvaltningschefen vilket Campus sorterar under att utse och ansvara för hur organisationen sköts. Inte politikerna. Det är bara läsa lagen.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige om att flytta ansvaret för Campus med vidareutbildningar för vuxna att direkt ligga under kommunstyrelsen. Man vill med andra ord in och peta i verksamheten och detaljstyra den från kommunstyrelsen.