Vänsterpartiet: Fyra lärdomar efter kommunfullmäktige

På kommunfullmäktiges februarimöte lärde vi oss fyra saker, även om det kanske inte var helt överraskande.

Vänsterpartiets motion om att sänka kommunalrådets månadsarvode från 67 620 kronor till 47 400 kronor (ett prisbasbelopp), och motsvarande sänkning för övriga nämndsordförandes som har procent av kommunalrådets arvode, avslogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 47-2. Vänsterpartiet har två mandat.

Det är samma resultat som frågan får i riksdagen, där alla partier utom Vänsterpartiet är emot sänkta arvoden.

Av det lärde vi oss att Socialdemokraterna är för dessa höga arvoden samt att Sverigedemokraterna, vilka ständigt talar om eliten, även de är nöjda med arvoden som färre än 10 procent av Sveriges befolkning har i månadslön.

Vi lärde oss också att inga partier, förutom Vänsterpartiet, är beredda att utropa klimatnödläge. Majoriteten av klimatforskare menar att vi definitivt befinner oss i ett nödläge just nu. Ett tips är att lyssna på forskaren Johan Rockströms program Vinter i P1.

Även Naturskyddsföreningen i Ystad och Sverige vill utropa klimatnödläge. Naturskyddsföreningen hade en bra insändare om detta i YA 19 februari.

Dessutom finns det mer än 1000 regioner och städer i världen som utropat klimatnödläge, till exempel London, New York och även EU-parlamentet. Men i Ystad låter vi bli. Vi säger som Greta: How dare you!

När det gäller jämställdhet i upphandling som Uppsalahem tilldelats pris för, så lärde vi oss att det inte är något självklart. Det ”beror på” och kan tänkas ”om möjligt”. Det blir krångligt för de mindre företagarna trodde styret och Sverigedemokraterna. Jämställdhet och anti-diskriminering ska väl gälla alla och hela tiden.! Socialdemokraterna, Centern (förutom två) och miljöpartiet röstade för Vänsterpartiets motion.

Till sist en fråga Vänsterpartiet ställde till kommunalrådet Kristina Bendz. Frågan utgick från ett rykte om att Ystad och därmed hela Sösk (Sydöstra Skånes samarbetskommitté) inte tänker söka pengar till satsningen Regional matkultur, ett framgångsrikt internationellt samarbete med länder, regioner samt Sösk. Frågan löd: ”Kommer Sösk driva projektet vidare?”

Kommunalrådet undvek frågan, som hon inte kan ha missförstått, med att säga att Regional matkultur är ett varumärke och inte något projekt, varpå hon gick och satte sig.

Lärdomen blir att av något skäl vill kommunalrådet inte svara på denna okonstlade fråga som kunde besvarats med ett ja eller ett nej.

Göran Brante

Jonas Pettersson

Vänsterpartiet Ystad