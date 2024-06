”Baumgartner” är en värdig sista roman från Paul Auster

Även sättet berättelsen börjar på känns igen. Precis som i ”Stad i glas”, första delen av New York-trilogin från 1985 som gjorde Paul Auster till en både finlitterärt hyllad men även brett läst författare, börjar det med att telefonen ringer. Men det är inte i New York signalen ljuder och förändrar allt den här gången, utan i ett gammalt hus i Princeton där den nu pensionerade läraren Seymour Baumgartner bor. Och medan det var en privatdetektiv vid namn Paul Auster som satte berättelsen i rullning i New York-trilogins första del, är metaperspektivet något mer nedtonat i den här romanen. Det är i stället en kille från ett elbolag som ringer. Han ska läsa av elmätaren men har blivit sen. Jaså, registrerar bokens Baumgartner, ska du komma idag.