Christopher Nolan vill få publiken att känna

Regissören Christopher Nolan och huvudrollsinnehavaren Cillian Murphy under en pressvisning för "Oppenheimer" i London.

Regissören Christopher Nolan och huvudrollsinnehavaren Cillian Murphy under en pressvisning för "Oppenheimer" i London. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

En revolution

– Jag vill att publiken ska få uppleva Oppenheimers känsla av triumf med den lyckade testsprängningen i New Mexico-öknen, men också att den får inblickar i de mörka konsekvenserna av uppfinningen, säger Christopher Nolan.

I filmen ville han fånga den känsla som fanns inom kvantfysiken under första halvan av 1900-talet: att en revolution var på gång och att en helt ny värld var möjlig.

Gestalta tvivel

– Om vi ser oss omkring i världen och dess geopolitiska läge tror jag att det är helt rätt tid för den här filmen. Precis som all stor konst ställer den stora moraliska och etiska frågor som publiken får fundera vidare på själva".

– Han var komplex och motsägelsefull. Christopher Nolan sade under inspelningen träffande om honom att han "dansade mellan regndropparna moraliskt och känslomässigt". Det fanns en instabilitet i "Oppie" som jag ville lyfta fram. Jag har gjort mycket research på egen hand och jag tror faktiskt att han var en god man, trots att han uppfann atombomben, säger Cillian Murphy under den digitala internationella presskonferensen för filmen.

Robert Downey Jr (som spelar Lewis Strauss): "Min första 'Iron Man'-film kom ungefär samtidigt som 'The Dark Knight' så jag har tillräckligt länge levt i skuggan av Chris och faktumet att han aldrig hört av sig till mig. När han nu gjorde det var det enkelt att säga ja".

Fakta: Christopher Nolan

Född: 1970

Yrke: Filmregissör och manusförfattare.

Karriär: Fick sitt stora genombrott med "Memento" (2000). Med "Batman begins" (2005) fokuserade Nolan på att visa upp en ny, mörkare sida av serietidningshjälten. Den blev enormt framgångsrik och följdes upp av "The dark knight" (2008) och "The dark knight rises" (2012). Nolan har också regisserat och skrivit manus till science fiction-filmerna "Inception" (2010), "Interstellar" (2014) och "Tenet" (2020). Christopher Nolan har tagit emot många priser för sina filmer, bland annat flera Oscarstatyetter.

Aktuell med: Storfilmen "Oppenheimer" som han både skrivit manus till och regisserat. Manuset är baserat på den Pulitzervinnande biografin "American Prometheus: The triumph and tragedy of J Robert Oppenheimer" (2005) skriven av Kai Bird och Martin J Sherwin.