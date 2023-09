Därför fick Elvis nobben av Dolly Parton

"I will always love you" spelades senare in av Whitney Houston för filmen "The bodyguard" från 1992 och blev en av hennes allra största hits.

Parton släpper i november sitt 49:e soloalbum, "Rockstar", som bland annat innehåller covers av rockklassiker som Princes "Purple rain", The Rolling Stones "(I can't get no) satisfaction", Queens "We are the champions" och The Beatles "Let it be", där Paul McCartney och Ringo Starr medverkar.