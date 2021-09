Det börjar fyndigt. Skådespelarna sitter på scen med programblad och inväntar att föreställningen ska börja. Konstantin förklarar att vi ska tänka oss att rollkaraktärerna sitter i salongen bredvid oss. Vi skrattar lite ihop. Teater i teatern. Så följer inledningen, Tjechovs klassiska repliker. Inte minst Konstantins mamma, stjärnskådespelaren Arkadinas självupptagna cynismer. Innan unga Nina störtar in för att spela i den upproriske Konstantins pjäs. Pjäsen i pjäsen. Här gestaltad som en hårdrockopera med rök, läder och Ninas wailande, innan mamma Arkadina högljutt protesterar och förhoppningsfulle Konstantin förtvivlat rusar iväg.

Medan olika klassiker kommer och går på teaterns scener beroende på tiden som omger dem, verkar tiden aldrig vara ur led för Tjechov. Vid förra sekelskiftet skapade den lungsjuke läkaren en handfull pjäser som ännu alltid spelas. Bara i höst kan man se hans ”Måsen” på tre av landets stora teaterhus: Uppsala Stadsteater, Malmö Stadsteater och på Dramaten (i John Donnellys version). Malmö Dockteater gjorde den för bara två år sedan. Lysande text, men varför denna faiblesse just 2021?

En unik, ofta underbar, sak med teater är förstås den levande nerven mellan scen och salong. Det är dock inte alltid så lätt att vara just på premiären, dessutom i en liten (och coronabegränsad) salong när ”vanlig publik” inte får plats, utan man delar rummet enbart med övriga medverkande och medverkandes vänner. Det blev olyckligt just denna kväll då väl många i publiken under de dryga två timmarna ägnade sig åt att skratta åt närmast varje replik. Var det de som drev på skådespelarna så att flera av dem närmade sig farsfacket? Kommer uppsättningen att se likadan ut när dessa björntjänst-vänner inte finns i salongen?