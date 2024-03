Kultur

Rolf Lydahl från Skårby har stått på scen i 40 år – nu är han aktuell i stor musikal

Han gör rollen som elak far i ”Tunna blå linjen”, har spelat sträng präst i ”Så som i himlen” och betjänten Jean i ”Fröken Julie”. Nu tar skådespelaren Rolf Lydahl, uppvuxen i Ystad, sig an Malmö operas musikal ”Next to Normal”.