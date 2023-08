Ryan Goslings "Barbie"-låt på Billboardlistan

Ryan Goslings "I'm just Ken" har tagit sig in på amerikanska topplistan. Arkivbild.

Ryan Goslings "I'm just Ken" har tagit sig in på amerikanska topplistan. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Ryan Goslings låt "I'm just Ken" från "Barbie" ligger på plats 87 på Billboardlistan, rapporterar amerikanska medier. Mark Ronson, som producerat soundtracket till filmen, har sagt till Vanity Fai r att han blev imponerad av skådespelarens röstresurser.

"I'm just Ken" är Ryan Goslings första låt på Billboard Hot 100, då låten "City of stars" från filmen "La la land" 2016 endast hamnade på jazztopplistan och på den mer obskyra Digital Song Sales-listan, skriver Billboard. "City of stars" tilldelades också en Oscar för bästa låt.