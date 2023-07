Veckans film och serier – våghalsig Cruise

Tom Cruise trotsar tyngdlagen i vanlig ordning i den nya "Mission: impossible – dead reckoning – part one". Pressbild.

Tom Cruise trotsar tyngdlagen i vanlig ordning i den nya "Mission: impossible – dead reckoning – part one". Pressbild. Foto: Paramount pictures

Tom Cruise räddade tillfälligt Hollywoods krisande ekonomi med alla biljettintäkter från "Top Gun: Maverick" (2022) och nu tar han sig an ytterligare ett omöjligt uppdrag, med den sjunde delen i "Mission: impossible"-serien. Åter igen som IMF-agenten Ethan Hunt tillsammans med sitt team, där svenska Rebecca Ferguson återvänder i rollen som Ilsa Faust.

"Dead reckoning – part one" lär bjuda på sedvanligt våghalsig action, men filmen är redan legendarisk efter Tom Cruise virala utbrott på teamet som inte följde rätt säkerhetsprotokoll för covid-19 under inspelningen 2020.

En vecka innan Christopher Nolans atombombs-blockbuster "Oppenheimer" kommer hans debutfilm "Following" från 1998 på bio för första gången i Sverige. En noir om en författare som börjar förfölja främlingar för att hitta idéer. Kanske mest intressant för nördar som vill se hur auteuren började sin bana.

Den egensinnige regissören Steven Soderbergh har varit intressant sedan hans genombrott på 90-talet med "Sex, lögner och videoband", även om hans höga produktivitet ibland gör honom opålitlig. Miniserien "Full Circle" – skriven av Ed Solomon – ser i alla fall riktigt lovande ut, med viss formmässig likhet till Soderberghs Oscarvinnande "Traffic". Handlingen följer en utredning om en misslyckad kidnappning i New York, där gamla hemligheter grävs upp och kopplar samman personer från olika samhällsskikt på oväntade sätt.

"Run the world" (C more 13/7).