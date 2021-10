Den skånska elchocken är politisk

Dagarna när elektricitet var något självklart och billigt som strömmade ur kontakterna i svenska hem tycks vara förbi. Nu varierar priserna kraftigt både över tid och mellan regionerna. På Svenska kraftnäts hemsida under rubriken Kontrollrummet kan man följa både priser och elflöden över elområden och mellan länder. I norra Sverige, elområde 1, har priserna under många dagar i höst legat långt under dem i södra Sverige, elområde 4.